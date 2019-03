De wadi als wapen tegen klimaatverandering

In een woonwijk in Gieten is de gemeente Aa en Hunze momenteel bezig met de vervanging van het riool. Die gelegenheid grijpt de gemeente aan om afvoer van regenwater en afvalwater te ontkoppelen."Je had altijd een afvoersysteem met vuil water en schoon water. We hebben nu gezegd: we maken geen afvoer met schoon water, maar laten het via de natuurlijke weg het water afvloeien", zegt wethouder Bas Luinge.Het water wordt van de huizen naar zogeheten wadi's geleid. "Een wadi is een Arabisch woord. Vroeger gebruikten ze die in de woestijn, nu nog wel denk ik. In de woestijn kan het namelijk ontzettend hard regenen, waarbij mensen soms zelfs verdronken. Daar komt het principe van de wadi vandaan. Het is een soort overstort, een poel van waar het water in vast wordt gehouden", aldus Luinge.Wadi is een op zichzelf staand woord en is tegelijkertijd een afkorting van Water Afvoer Drainage Infiltratie. Het voordeel van zo'n buffer is, dat het water lang in de bodem vast wordt gehouden. Dat helpt verdroging van de grond voorkomen tijdens warme zomerperioden zoals vorig jaar.Als het in Gieten goed werkt, gaat de gemeente op meer plaatsen wadi's aanleggen. Maar inwoners van Drenthe kunnen zelf ook iets doen. Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van waterschap Hunze en Aa's geeft zelf het goede voorbeeld. Hij heeft een mini-wadi aangelegd in zijn eigen tuin."Deze regenton is aangesloten op een stukje slang. Op het moment dat je die slang openzet, stroomt het water richting de mini-wadi. Daar infiltreert het in de bodem", zegt Ten Brink."Iedereen kan het zelf doen en ik roep iedereen dan ook op om zich af te vragen: wat kan ik nou eigenlijk zelf doen om water meer vast te houden. Je hebt er voordeel van, want het regenwater kun je zelf gebruiken. Maar ook je tuin, de natuur, heeft er heel veel baat bij", aldus de dijkgraaf.