Eerste kievitsei in Drenthe is gevonden bij Sleen: 'Eieren, het zijn er twee'

In een weiland tussen Sleen en Oosterhesselen heeft Jan Pier Cleveringa (73) vandaag het eerste kievitsei in Drenthe gevonden. "Eieren", verbetert hij snel. Hij heeft er namelijk twee gevonden.

De eieren zijn gevonden op een perceel waar normaal aardappelen groeien. Cleveringa is bewust op dat perceel aan het zoeken geslagen. "Een week geleden zag ik daar veel kieviten zitten. Ze waren bezig om kuiltjes te drukken, om nestjes te maken."

Slapende kieviten

Gisteravond is hij er weer gaan kijken, met zijn grote verrekijker. Hij kon niet goed zien of de kieviten aan het broeden waren. Hij ziet er zo'n vijftien, die allemaal op een pootje staan. Aan het slapen dus. Vandaag gaat hij voor een nieuwe poging. "Eigenlijk was het niet mijn bedoeling om nog een keer te gaan vandaag, maar mijn vrouw zei dat ik het vandaag zou moeten proberen." En dus gaat hij opnieuw naar het perceel in de Broeklanden.

Met geluk. Hij vindt twee eieren. Hij meldt ze meteen bij Erwin Bruulsema van Landschapsbeheer Drenthe en tevens weidevogelcoördinator. Die constateert dat het om een vers ei gaat. Waarschijnlijk is het eerste ei vrijdag al gelegd.

Vrijwilligersgroep

"Ik doe al jaren mijn best en dit keer is het dan toch echt gelukt", reageert Jan Pier, die zelf coördinator is van de vrijwilligersgroep Weidevogelnestbescherming Oosterhesselen. Bij deze vereniging is hij al 25 jaar actief als vrijwilliger. Nu is het hem voor het eerst gelukt om het eerste Drentse kievitsei te vinden. "Mijn kinderen grapten al wanneer mijn naam eens op de trofee zou komen te staan. Een paar jaar geleden vond iemand anders van onze vrijwilligersgroep het eerste Drentse kievitsei."

De Weidevogelnestbescherming Oosterhesselen bestaat uit 24 vrijwilligers.

Weidevogelseizoen

Met de vondst van de eerste kievitseieren in Drenthe is het weidevogelseizoen in Drenthe officieel begonnen. Zo'n 350 vrijwillige weidevogelbeschermers gaan het veld in om kuikens van de tureluur, de kievit, de grutto, de scholekster en de wulp een goede start te geven. De vrijwilligers brengen bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen beschermingsmaatregelen.