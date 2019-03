Eerste kievitseieren van Drenthe gevonden in Diphoorn

Eerste kievitseieren van Drenthe gevonden

Ottens: "Ik zag de kievit weglopen. Ik dacht: 'er zal wel niks liggen' maar er lagen er twee! Dan gaat er wel even iets door je heen. Vrolijkheid, blijdschap, iets heel bijzonders!" Ottens is actief als vrijwillige weidevogelbeschermer voor Landschapsbeheer Drenthe. Vorige week was hij ook even gaan zoeken, de tweede poging van vandaag was dus raak.Het nestje wordt gemarkeerd, zodat de boer er rekening mee kan houden. Ottens: "Maar of er morgen nog steeds eieren liggen... er zitten veel vossen in de buurt."Vorig jaar waren er ook twee in plaats van een gevonden. Dat was in Coevorden.