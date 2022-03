Gemeente Westerveld krijgt eigen stichting voor veteranen: 'Een sociaal vangnet'

De gemeente Westerveld heeft officieel een eigen veteranenstichting; onlangs werden daarvoor de handtekeningen gezet. De stichting is opgezet door drie militairen, die vonden dat er best wat meer waardering mag komen voor hun beroepsgroep. "Die waardering missen we nu heel erg."

Op het terrein van de Johannes Postkazerne in Havelte staat restaurant ECHOS; een ontmoetingscentrum voor militairen en veteranen. Sinds jaar en dag is het een belangrijke uitvalsbasis voor deze beroepsgroep in Havelte en sinds kort is het ook het thuishonk voor de nieuwe Stichting Veteranen Westerveld.

"Met een eigen kazerne en zo'n 140 veteranen die in de gemeente wonen vonden we het gek dat er nog geen stichting is", vertelt Roy Crouse. Hij is militair in actieve dienst en heeft al meerdere missies achter de rug. "Je hebt als veteraan meegeholpen aan de veiligheid in de wereld. De waardering en erkenning die je vanuit de maatschappij hoopt te verwachten, mist in deze gemeente", vindt hij.

Beter inleven

Samen met collega's William Koning en Martijn Lammers ging hij daarom in gesprek met burgemeester Rikus Jager. Met hem maakten ze een aantal afspraken die als fundament dienen voor de stichting. "We hopen bijvoorbeeld meer betrokken te worden bij militaire ceremonies", vult Lammers aan. "Momenten als Bevrijdingsdag, dodenherdenking of de thuiskomst na een missie zijn heel speciaal voor ons. Wij kunnen ons namelijk beter inleven en weten waarvoor we het allemaal doen. Samen met de gemeente willen we hier meer bij betrokken worden."