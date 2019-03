'Ik zal nooit op een elektrische bromfiets rijden'

In heel Nederland neemt de populariteit van de bromfiets af. Ten opzichte van 2017 is er een afname van het aantal bromfietsen van ongeveer twee procent.Tinus Ruinemans van oldtimerclub De Reutel vindt het jammer. Leden van zijn club verzamelen ouderwetse bromfietsen en regelmatig maken ze samen toertochten in de omgeving van Coevorden.De snor- en bromfietsfanaat uit Dalen heeft elf brom- en snorfietsen in zijn schuur staan. Het is een beetje passen en meten. "Dit is mijn favoriet", zegt hij terwijl hij naar een oude Batavus bromfiets wijst. "Batavus is echt een mooi Nederlands merk".Waar de leden van De Reutel gek zijn om hun tweewielers met knetterend motortje, is de verbrandingsmotor op zijn retour. De 'ouderwetse' bromfiets maakt plaats voor elektrische exemplaren. Vorig jaar was zo'n twaalf procent van de nieuw gekochte snorfietsen elektrisch. Van de bromfietsen is zo'n achttien procent elektrisch in 2018.Of Ruinemans ooit op een moderne elektrische bromfiets zal rijden? "Waardeloos", zegt hij afkeurend. "Dat werkt niet goed. Ik zal er nooit van mijn leven op rijden."