Man uit Roden bekent gewelddadige overval in Marum

De 18-jarige man uit Roden, die vastzit voor de gewelddadige overval op een pizzeria in Marum, heeft bekend. Dat zei de officier van justitie vanmiddag bij een korte zitting in de rechtbank in Assen.

De man werd na een uitzending van Opsporing Verzocht in december opgepakt voor de overval die op 30 oktober ’s avonds werd gepleegd. Twee gemaskerde mannen vielen toen de zaak binnen en sloegen de 48-jarige eigenaar bewusteloos. De man hield breuken in zijn gezicht over aan het geweld.De overvallers trokken de kassa los en gingen ermee vandoor. De kassa werd later teruggevonden bij Zevenhuizen. Hoe groot de buit was, werd tijdens de zitting niet duidelijk.Een paar dagen na de Rodenaar werden ook twee mannen van 18 uit Drachten en 20 uit Nuis opgepakt. Zij zijn volgens de man uit Roden ook betrokken bij de zaak. Zelf ontkennen de mannen dat.De drie blijven vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Die is op 13 juni bij de rechtbank in Leeuwarden.