Wat vind jij? Ik ga vandaag of morgen al stemmen

Door de mogelijkheid te geven om op maandag of dinsdag al te stemmen hoopt de overheid ongetwijfeld ook dat er meer mensen komen. De opkomst tijdens verkiezingen is al jaren laag, hoewel het in Drenthe in verhouding tot de rest van Nederland meevalt. In 2018 kwam in Drenthe 57% van de ongeveer 400.000 kiesgerechtigden opdagen, zo'n drie procent meer dan gemiddeld in het land.