Makkelie fluit Fortuna Sittard - FC Emmen

Danny Makkelie heeft vrijdag de leiding over Fortuna Sittard - FC Emmen. Het is de achttiende keer dat de scheidsrechter in actie komt in de eredivisie dit seizoen.

Makkelie floot dit seizoen één keer eerder een wedstrijd van FC Emmen. De 36-jarige scheidsrechter had de leiding over de uitwedstrijd tegen Heracles. FC Emmen ging toen met 2-1 onderuit.Tot nu toe deelde Makkelie dit seizoen 32 gele kaarten uit. Hij gaf één keer direct rood en wees drie keer naar de stip.Makkelie wordt in Sittard ondersteund door grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Edgar Bijl is de vierde official. Vanuit Zeist kijkt Richard Martens mee als videoscheidsrechter. Nils van Kampen is de AVAR.