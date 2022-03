Drenthe Kiest: 81 procent van de Drenten wil naar de stembus

Om acht uur vanochtend gingen de deuren open van tientallen stembureaus in Drenthe. Nog lang niet allemaal, dus je moet wel even kijken waar je terecht kunt in jouw gemeente. Een overzicht van de stembureaus die op de verschillende dagen op zijn vind je hier

"We merken dat mensen het fijn vinden om verspreid over drie dagen te stemmen", zegt burgemeester Rikus Jager van Westerveld als hij even een kijkje komt nemen bij het stembureau in dorpshuis De Veldkei in Havelte. De aanleiding voor drie dagen gemeenteraadsverkiezingen is het coronavirus. Toen de verkiezingen moesten worden georganiseerd was nog niet duidelijk hoe het virus zich op dit moment zou hebben ontwikkeld. Er is voor drie dagen gekozen om al te grote drukte bij stembureaus te voorkomen.