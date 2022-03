Drenthe Kiest: Tientallen stembureaus open op eerste verkiezingsdag

De eerste stembureaus in Drenthe zijn vanmorgen opengegaan. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen zijn drie dagen uitgetrokken om kiezers hun stem te laten uitbrengen, in plaats van alleen de traditionele woensdag.

Om acht uur gingen de deuren open van tientallen stembureaus in Drenthe. Nog lang niet allemaal, dus je moet wel even kijken waar je terecht kan. Een overzicht van de stembureaus die op de verschillende dagen op zijn vind je hier

Het Rode Kruisgebouw is een van de zeven stembureaus in Assen die deze ochtend al open zijn. De eerste stemmer bij dat stembureau was een van de leden die de gang van zaken bewaken. De 'drie achter de tafel' verwachten een lange dag, want het stembureau is tot negen uur vanavond open.