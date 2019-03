Helft Drentse gemeenten wil minder ballonnen

Een jaar geleden had het overgrote deel van de Drentse gemeenten geen ballonnenbeleid. In 2018 konden in tien van de twaalf Drentse gemeenten ballonnen opgelaten worden. In Tynaarlo gold wel al een ontmoedigingsbeleid. Alleen in Midden-Drenthe waren ballonnen verboden.Nog steeds geldt er geen beleid in de helft van de gemeenten in de provincie. In de gemeenten Assen, Meppel, Westerveld, De Wolden, Borger-Odoorn en Coevorden kunnen ballonnen gewoon opgelaten worden.De Stichting Noordzee deed onderzoek naar de effecten van het oplaten van ballonnen op de natuur. Zij richten zich vooral op het effect van ballonvervuiling op zee. In Drenthe hebben dieren het meeste last van de ballonnen."Ballonnen die hier in Drenthe opgelaten worden komen vanzelfsprekend weer op de grond", zegt Marjolein Koek. Zij is persvoorlichter bij Natuurmonumenten. "Dieren, met name vogels, kunnen het rubber van de ballon verwarren met voedsel."Een dier dat een poging doet om van de ballon te knabbelen kan stikken. "Ook kan zo'n dier verstrikt raken in de touwtjes die aan ballonnen zitten. En als het dier het rubber van de ballon eet, dan kan het maag-darm systeem geblokkeerd raken”, aldus Marjolein Koek.Dinsdag gaat het college van B en W van de gemeente Assen in gesprek over een verbod op ballonnen naar aanleiding van een schriftelijke vraag van raadslid Hans Marskamp van GroenLinks.