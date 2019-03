Drents Museum wint 'Museumoscar'

Museumdirecteur Harry Tupan noemt het een eer dat het Drents Museum deze prijs wint."Het Drents Museum bestaat al sinds 1854 en dit is de allereerste keer dat we zo'n internationale prijs winnen. Dit is relevant. Niet alleen voor het museum maar voor heel Drenthe."De prijs is afgelopen nacht uitgereikt tijdens een gala in New York. Tupan kon hier niet bij zijn en dus heeft hij het juryrapport nog niet in kunnen zien. "Maar ik denk dat men denkt: 'Hoe is het mogelijk dat in een relatief kleine stad, minder dan zeventigduizend inwoners, zo ongelooflijk veel mensen naar een tentoonstelling gaan?'"Volgens Tupan blonk de expositie over Iran op twee fronten uit. "Dat is uiteraard de kwaliteit van de collectie, maar ook de hele manier waarop de tentoonstelling gepresenteerd is, de verhaallijn."