Bejaarde Assense rijdt dronken de sloot in: boete en rijontzegging

De politie vond de vrouw op 31 januari met haar auto in een sloot in Assen. In de auto lagen lege wijnflessen. “U was ook behoorlijk van de wereld”, aldus de rechter. De vrouw vertelde dat ze op het gas in plaats van de rem had getrapt.In de rechtszaal zei ze dat ze was gaan drinken omdat ze nog altijd verdrietig was om het overlijden van haar man, zo’n vijftien jaar geleden. Na het ongeluk liet ze zich vrijwillig opnemen in een verslavingskliniek en inmiddels is ze een jaar van de drank af. Het ongeluk was een eyeopener voor haar, zei ze. Ze betuigde spijt dat ze met drank op achter het stuur gekropen was.Haar rijbewijs is afgepakt en ze wil het ook niet terug. De officier van justitie ziet de zaak als een incident en eiste daarom een voorwaardelijke rijontzegging. Daarnaast eiste hij wel een extra hoge boete van 1.200 euro. De rechter trok 400 euro van de boete af, omdat de vrouw zelf in therapie is gegaan.