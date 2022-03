Waarom is een stempotlood rood, en niet blauw of zwart?

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en wie gaat stemmen gaat dat doen met behulp van een rood potlood. Maar waarom is dat potlood altijd rood, en niet zwart of blauw?

Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! . We doken het stemhokje in, op zoek naar het antwoord.

Tot 1921 werd er in Nederland met zwart gestemd. Maar men kwam er achter dat de zwarte kleur het lastiger maakte om de stemmen te tellen, omdat het stemformulier zelf ook in het zwart was afgedrukt. Het is immers moeilijk om een zwart gekleurd bolletje snel te vinden tussen alle zwarte letters.

Rood socialisme

Vervolgens ontstond er een discussie met welke kleur er dan gestemd moest worden. Oranje, groen, paars en rood stonden op de nominatie.

De kleur rood was vooral populair bij de socialisten, die de kleur rood gebruiken in hun partijkleuren en logo's. Dat was toen zo, maar nu nog steeds. Denk maar aan de rode tomaat van de SP, of de rode roos van de PvdA.

De discussie werd gewonnen door de rood-stemmers. Of nou ja, gewonnen... In 1921 werd een nieuw wetsvoorstel ingediend op basis van een rapport van het centraal stembureau. In dit wetsvoorstel werden een aantal praktische zaken geregeld om de verkiezingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Hier stond ook de nieuwe - rode - kleur van het potlood in.

Zonder verdere discussie over de kleur ging de Tweede Kamer akkoord en werd de Kieswet gewijzigd. Sindsdien stemmen bijna alle Nederlanders met een rood potlood.

Stemmen met lippenstift

Wie een stemhokje inloopt ziet daar dus een rood potlood. Het is niet zo dat er per se met een potlood gestemd moet worden.

In het 'Kiesbesluit', waarin de praktische zaken rond de verkiezingen zijn vastgelegd, wordt gesproken over 'rood schrijfmateriaal'. Als stemmer kan je dus kiezen om te stemmen met een potlood, balpen, krijtje, marker, of met lippenstift of nagellak, of als je in een macabere bui bent, met bloed.

Je bent als je gaat stemmen dus ook niet verplicht om het schrijfmateriaal te gebruiken wat in het stemhokje ligt. Volgens de kieswet is een stem geldig als de kiezer een wit stemvakje geheel, of gedeeltelijk, rood heeft gemaakt. Het is wel van belang dat het gebruikte materiaal niet afgeeft. Misschien is potlood daarom toch de verstandigste keuze.

'Kleurloos' poststemmen

Wie per post stemt hoeft zich niet aan de kleureneis van het Kiesbesluit te houden. Poststemmers mochten voorheen kiezen uit de kleuren rood, blauw, zwart of groen. Voor de verkiezingen van 2021 mochten, in verband met veiligheidsmaatregelen rondom de coronacrisis, alle ouderen boven de 70 jaar per post stemmen. Hierbij mochten zij een kleur naar keuze gebruiken.

