'We moeten er eens over nadenken om in de toekomst ook drie dagen lang te stemmen'

Het is de eerste dag van de stemdriedaagse voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Drenthe openen tientallen stembureaus vandaag de deuren zodat mensen die dat willen, alvast kunnen stemmen. De drie dagen zijn bedoeld om de drukte te spreiden, zodat het coronavirus minder kans heeft om zich te verspreiden. Maar burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld voelt wel iets voor een permanente stemdriedaagse.

"Het zou aanleiding kunnen zijn voor een hogere opkomst", denkt hij hardop in dorpshuis de Veldkei in Havelte, dat vandaag is omgetoverd tot stembureau.

Opkomst

In de voorbije jaren liepen inwoners van Drenthe niet bepaald warm voor de gemeenteraadsverkiezingen. Al jaren vertoont de opkomst een dalende trend. Bij de vorige verkiezingen was de opkomst in de provincie 57 procent. Toch blijkt uit onderzoek van Trendbureau Drenthe dat tijdens de huidige verkiezingen 81 procent van de stemgerechtigden van plan is om het rode potlood ter hand te nemen.

Of dat ook echt zo is moet woensdag dus blijken. "Die extra verkiezingsdagen zouden van invloed kunnen zijn op de opkomst. En als je het niet probeert, dan kom je het nooit te weten", vindt burgemeester Jager. "Als mensen zijn vergeten te stemmen en 's avonds op televisie iets voorbij zien komen over de verkiezingen zien, zou dat motiverend kunnen werken om de volgende dag alsnog een stem uit te brengen", licht Jager het gemak van een stemdriedaagse toe.

'Waarom niet?'

Het idee van zo'n vaste stemdriedaagse klinkt burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen ook goed in de horen. "Nu we er toch al aan gewend zijn, waarom niet? Je geeft zo mensen meerdere kansen om te stemmen. Dus we kunnen hier best wat structureels van maken", aldus Loohuis.