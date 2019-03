Hoteleigenaar uit Tynaarlo: Jinek en Pauw nemen mijn hotel over

Cees de Vries uit Tynaarlo weet niet wat hij meemaakt. De Vries is eigenaar van Hotel Spoorzicht in Loppersum en vandaag en morgen nemen Pauw en Jinek het hotel twee dagen over voor hun programma over de verkiezingen.

"Het is een en al reuring, de boel staat op zijn kop", zegt De Vries. "Ze halen de hele boel overhoop. Er lopen tientallen mensen rond die mijn restaurant veranderen in een tijdelijke studio.""We hebben zelfs een schuifwand met vaste panelen eruit moeten halen, anders hadden ze niet genoeg ruimte. Die schuifwand zat er al tachtig jaar. Je moet toch een beetje flexibel zijn.""De regisseur kwam een week of drie geleden langs en was hartstikke enthousiast over de locatie", aldus De Vries. "Binnen drie dagen was het geregeld. De crew bestaat uit zeventig man. Ze blijven ook allemaal slapen, dus mijn hotel zit vol. Pauw en Jinek blijven ook. Maar die zijn er nog niet, die verwacht ik in de loop van de avond, dat zijn toch een beetje de sterren hè."