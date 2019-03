Vliegveld Eelde wil vluchten Eindhoven en Rotterdam best overnemen

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport de komende tijd n iet mag groeien D66 en de ChristenUnie hielden een pleidooi voor een groeistop. Beide regionale luchthavens willen uitbreiden, maar volgens D66 en CU is er veel overlast voor omwonenden.Groningen Airport Eelde heeft volgens commercieel manager Bowy Odink binnen de bestaande regels nog wat capaciteit over. "Ik denk dat we de schaarse luchtcapaciteit van Nederland beter kunnen verdelen. Binnen de regels is iedereen die vanaf Eelde wil komen vliegen natuurlijk welkom", zegt Odink. De manager geeft wel aan dat de luchtvaartmaatschappijen daarin leidend zijn.Mochten luchtvaartmaatschappijen vluchten binnen Nederland willen verplaatsen, dan is daar volgens Odink in Eelde genoeg ruimte voor. "Zelfs als we in reizigersaantal verdubbelen dan is er nog geen sprake van de aanleg van een extra landingsbaan. Dat is niet nodig. Wel moeten in dat geval de terminal verbouwen, meer beveiliging aannemen en meer toiletten plaatsen."Odink hoopt dat er een partij aangewezen wordt die verantwoordelijkheid gaat dragen voor die capaciteitsverdeling. "Dat hoeft niet eens de Schiphol Group te zijn, maar zou je ook door bijvoorbeeld een vereniging van luchthavens kunnen laten doen. Het is in ieder geval niet zo dat wij het nastreven dat de Nederlandse luchtvaart moet groeien."Over het verdelen van de luchtvaartcapaciteit van Nederland worden nu gesprekken gevoerd tussen de overheid en alle andere betrokkenen. De uitkomst van die gesprekken is een onderdeel van de Luchtvaartnota 2020 - 2040. Wanneer die nota gepresenteerd wordt, is nog niet bekend.