Provincie Drenthe steunt Team Drenthe met 20.000 euro

Oud-schaatsster Renate Groenewold nam twee jaar geleden het initiatief. "Versnippering zorgde ervoor dat meiden bij clubs buiten de provincie gingen rijden. Toen heb ik de clubs gevraagd om tafel te gaan en de krachten te bundelen", zegt Groenewold. "Bij de clubs reden vaak te weinig meiden op niveau om een goed team voor grote wedstrijden te vormen. Dat kan nu wel. Ze kunnen nu in de topcompetitie en wat buitenlandse koersen rijden. Zo kunnen de meiden én in Drenthe blijven én grotere koersen rijden", licht Groenewold toe.Het gaat niet alleen om elite-rensters maar ook naar de nieuwelingen en junioren. "Zij kunnen samen op trainingskamp en samen uitkomen in de clubcompetitie", verklaart Groenewold. "Ook is er een start gemaakt voor een team voor jongens. Dat zal nog verder worden uitgebreid. Ik geloof nog steeds dat je talent moet bundelen om sterker te worden. Ik kom natuurlijk uit de schaatssport waarin dat bij Jong Oranje ook gebeurde. Daarnaast is het een mooi uithangbord voor de fietsprovincie Drenthe. Het laat zien dat er buiten recreatief fietsen ook gepresteerd wordt hier", besluit de oud-schaatsster.Naast Team Drenthe ontvangt ook de Stichting Topsport Noord subsidie van de provincie Drenthe. Zij krijgt 42.000 euro om samen met onderwijsinstellingen het activiteitenprogramma voor handbal-, judo- en fietscrosstalenten te ondersteunen.