Ook notendiefstallen in Drenthe

In Emmen zijn geen pistachenoten gestolen, maar een andere soort. In Meppel is geen buit gevonden of gemaakt en is het onbekend op welke soort noten de dieven het gemunt hadden.In Emmen werden twee verdachten aangehouden en verhoord. Eén van hen krijgt een dagvaarding, waarna het Openbaar Ministerie moet besluiten over vervolging. In Meppel sloegen ze begin maart toe. Ook daar werden twee verdachten aangehouden. De politie doet naar deze zaak nog verder onderzoek.De Roemeense pistachebende pleegde vorige week diefstallen in Steenwijk en Deventer. Het lijkt erop dat de bende in opdracht diefstallen pleegt. De dieven hadden tientallen zakken noten in de auto liggen. In korte tijd is er dertien keer aangifte gedaan.Landelijk blijkt vooral de Lidl slachtoffer van de bende, meldt de NOS . Welke winkels in Drenthe het doelwit waren van vergelijkbare diefstallen, is niet bekend.