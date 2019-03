Miljoen provincie voor dorpskern Zuidlaren

Met het geld hoopt de provincie de ontwikkeling van een ´robuust maar compact´ winkelgebied aan te jagen. Vanuit de gemeente Tynaarlo moet er ook een miljoen bij en van ondernemers in het gebied ook, dat is de voorwaarde.Zuidlaren kent een langgerekt lint van veel winkels in de drukke Stationsweg, de doorgaande weg door het dorp. Parkeren is een probleem. Er is leegstand. Bestaande ondernemers kunnen er nauwelijks of niet uitbreiden, zoals supermarkt AH.In Zuidlaren sleept al jaren de kwestie van de tijdelijke AH-supermarkt op het PBH-terrein. Volgens de gemeente vertraagt zo’n tijdelijke supermarkt de ontwikkelingen in het gebied. De supermarkt-eigenaar ontkent dat. Volgens hem is er genoeg ruimte op het PBH terrein. Eigenaar Hendrikse en de gemeente ruziën hier al jaren over . De gemeente vreest meer leegstand als ook het AH-pand aan de Stationsstraat leeg komt te staan.De wethouder wil in 2021 de schop de grond in hebben. Binnenkort mogen inwoners van Zuidlaren opnieuw meepraten over wat zij belangrijk vinden voor hun centrum. In een enquete jaren geleden kwam al naar voren: graag een nieuwe supermarkt, doe iets aan de verkeersdrukte en verbeter het parkeren.GS reserveert het geld. Voor eind volgend jaar moet er een afgerond plan zijn, anders vervalt de reservering.