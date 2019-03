Ten Kate keert terug in WK Superbikes

Eind november moest Ten Kate Racing uit Nieuwleusen het faillissement aanvragen. Na een samenwerking van 25 jaar besloot Honda het contract niet meer te verlengen.Ten Kate zit al vanaf 1995 in de wedstrijdsport en is sinds 2001 actief in de strijd om de wereldtitel. Eerst in de Supersport-klasse. Daarna ook in de strijd om het WK Superbikes. In totaal hengelde het team tien wereldtitels binnen. In 2014 werd de Rotterdammer Michael van der Mark wereldkampioen Supersport.Op 2 april, tijdens de persconferentie van het WK Superbikes op het TT Circuit in Assen maakt het team bekend met welke coureur en welk motormerk ze in zee gaan.