Waterschap Hunze en Aa's zendert beverratten om ze te bestrijden

Waterschap Hunze en Aa's in Noord-Drenthe en Groningen voorziet dertig beverratten van een zender om uit te vinden hoe en waar de beesten precies leven. Zo hoopt het waterschap samen met de Unie van Waterschappen en de Universiteit van Amsterdam een goed beeld te krijgen van de verspreiding van deze ongewenste diersoort. Het doel is de beverratten succesvol te kunnen bestrijden.

Beverratten graven enorme gangenstelsels en holen in dijken en kades, die daardoor verzakken. De dieren komen vanuit Duitsland naar Nederland. In Duitsland is de bestrijding minder goed geregeld.