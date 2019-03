Delftlanden Emmen in de lift: 'Dit hadden we twee jaar geleden niet gedacht'

"Wij merken daar veel van", zegt Gerrie Dost, die sinds 2011 in de wijk woont en in de wijkvereniging zit. "Iedere zondag is het filerijden door de potentiële kopers."Ook projectmanager Karlo Feunekes van de gemeente Emmen ziet een enorme groei. "Vooral ook als het gaat om eengezinswoningen."Hoe anders was dat jaren geleden. Door de crisis lag de bouw lang op zijn gat en werden de plannen bijgesteld. In eerste instantie zouden er zesduizend woningen worden gebouwd, naar dit werd bijgesteld naar 750 stuks. Er staan er nu ongeveer vierhonderd. "Toen ik hier twee jaar geleden kwam werken, had ik niet gedacht dat dit zo zou groeien", kijkt Feunekes terug. "Er is nu veel vraag en er wordt een flinke inhaalslag gemaakt.""Toen we hier net kwamen wonen stond er her en der een huis", zegt Dost. "Het was een grote steppe, met veel wind. Dat is nu heel anders." Medebewoner Jos Reuvers is ook blij. "Het is mooi dat er gebouwd wordt en de wijk straks een keer af is."VolkerWessels heeft 36 woningen gebouwd, die er in één dag staan. "Dat noemen wij ook wel lego voor grote mannen", legt Maurice Hadderingh van MorgenWonen uit. "Het wordt hier in elkaar gezet, de rest gebeurt in de fabriek.""Dat is heel bijzonder om te zien", vindt Reuvers, die vlakbij woont. "Als ik 's ochtends naar mijn werk ga staat er nog niets. Wanneer ik weer naar huis kom staat er ineens een huis bij. Als je een week op vakantie bent geweest, is de wijk compleet veranderd."Dat Delftlanden groeit, merken ze ook op de basisscholen in de wijk. Cb Het Talent en obs Delftlanden hebben samen ongeveer 180 leerlingen. "Ons aantal leerlingen is afgelopen jaar met twintig procent gegroeid. Door de nieuwbouw verwachten we nog meer leerlingen", zegt locatieleider Lucinda Klasen. "Als de groei doorzet op de scholen, is uitbreiding nodig. Dan moet er iets gebeuren.""De wijk was toch wel een zorgenkindje van de gemeente omdat de bouw jarenlang stil lag. Nu trekt het weer aan, dus verwachten wij weer te kunnen groeien", zegt haar collega Bert van der Leest van cb Het Talent. "Het is bij ons nu al krap. We hopen na tien jaar altijd nog op nieuwbouw, zoals in het begin is gezegd. Maar met tijdelijke units zijn we ook geholpen", aldus Van der Leest. Op het gemeentehuis wordt uitbreiding momenteel gesproken.In 2016 ging projectontwikkelaar Megahome failliet. Megahome had grote stukken grond in de nieuwbouwwijk gekocht en bouwde slechts 150 woningen. Emmen maakte flink wat kosten voor het bouwrijp maken van de percelen. De gemeente verwacht de 14 miljoen euro die zij geclaimd heeft bij Megahome, niet terug te zien. "Wij staan niet vooraan in het rijtje van de schuldeisers", zegt Feunekes. Wel heeft de gemeente Emmen contact met de curator over de resterende vierhonderd kavels.In de nieuwe plannen voor de wijk komen de huizen wat dichter bij elkaar te staan. Daardoor verdwijnen er vijftien tot twintig straten waarvoor de bestrating al was aangelegd en waar de lantaarnpalen al staan. Na het vaststellen van het bestemmingsplan zullen die verdwijnen en ontstaat er dus meer groen.Wijkbewoner Gerrie Dost vindt het helemaal niet erg. "Wij hebben nu een prachtig natuurgebied achter ons huis", lacht hij. "We houden van de ruimte."