Opnieuw verzet tegen Wmo-bezuiniging Hoogeveen

Vooral de bezuiniging op begeleid werken ligt gevoelig bij Vos. "Mensen komen op een ander plekje terecht en dat is voor mensen met een beperking een verschrikking. Daar moet je helemaal aan wennen, dat is heel dramatisch."De gemeente Hoogeveen wil een miljoen euro bezuinigen op de Wmo en de Jeugdzorg. De gemeenteraad zou daar donderdag een besluit over nemen, maar dat is uitgesteld. De gemeente had geen advies gevraagd aan de Adviesraad Sociaal Domein, en dat moet wel.Het Gehandicaptenplatform wil meepraten over de geplande bezuinigingen. "Er moet gepraat worden over wat in de praktijk het handigste is. En daar moet je mensen uit de praktijk bij hebben. Dat kun je niet achter een bureau doen."Tijdens de discussie bleken er vooral twijfels te zijn over het plan om cliënten van de Wmo over te hevelen naar de Wet Langdurige Zorg. Kort gezegd geldt die wet voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg nodig hebben. Wonen in een verpleeghuis valt daar bijvoorbeeld onder. De kosten daarvan komen niet bij de gemeente terecht.Daarom wil Hoogeveen met de overheveling 432.000 euro bezuinigen. De cliënten zijn daar niet op tegen, maar betwijfelen of het haalbaar is. De eisen zijn hoog en de kans dat het plan lukt is daarmee klein, denken zij.Bij de discussie waren zo'n veertig mensen aanwezig. Behalve zorgverleners en cliënten waren er ook gemeenteraadsleden van verschillende partijen, wethouder Slomp en een aantal ambtenaren van de gemeente Hoogeveen.Het initiatief voor de bijeenkomst kwam van PvdA Hoogeveen, het Gehandicaptenplatform, de Zorgerije en Ruben Kleine. Hij is één van de ambassadeurs die namens gehandicapten in de gaten houden of overheden het VN-verdrag Handicap navolgen.