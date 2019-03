Patrick van der Duin doet stap terug 'op randje van burn-out'

"Vorig seizoen was gewoon heel slecht. Ik stond op het punt om te stoppen. Ik wist het echt niet meer. Ik zat soms te huilen op de grond. Ik zat dicht bij een burn-out", zegt Van der Duin.Toch vond hij het lastig om de beslissing te nemen om niet langer alles voor het fietsen opzij te zetten. "Je hoort altijd van iedereen dat je prof moet worden. Mensen die dicht bij me staan zeggen ook allemaal dat het zonde is. Maar sinds m'n kruisbandblessure weet ik wel dat fietsen niet alles is", verklaart Van der Duin. "Je hebt mensen die helemaal gek van fietsen zijn. Je hebt renners die zelfs nog op fietsvakantie gaan. Dat heb ik niet."Van der Duin richt zich op z'n maatschappelijke carrière en weet precies wat hij wil. "Ik ben nu halverwege m'n studie Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool. Daar word ik veel gelukkiger van. Ik wil m'n eigen bedrijf beginnen en mensen begeleiden met gewichtsproblemen. Studeren kost uiteraard ook tijd. Maar ik heb nu wel meer tijd voor leuke dingen. Ik ben nog jong en wil ervan genieten."De voorbereiding op het nieuwe seizoen begon dan ook een stuk later dan normaal. "Ik ben pas halverwege januari weer begonnen met trainen. Ik heb ook geen zin meer om met slecht weer op de fiets te stappen. De vijfde plaats in de Ronde van Groningen was boven verwachting. De ploeg was daar blij mee. Het is mooi om daar ook de waardering voor te krijgen.""Hij heeft er geen last dat hij nooit prof is geworden. "Ik heb er drie jaar alles voor gedaan. Ik heb m'n best gedaan. Ik heb een paar mooie overwinningen gepakt in de Olympia's Tour, maar het was niet genoeg. Dan is dat zo, daar heb ik geen problemen mee", zegt Van der Duin gelaten.Toch gaan we de inwoner van Nieuw-Roden komend seizoen nog wel in wedstrijden zien. "Ik wil graag goed zijn in de Dorpenomloop, de Omloop van de Veenkoloniën en het NK voor renners zonder contract. En als ik het aan het einde van het seizoen niet meer leuk vind, dan stop ik ermee", besluit Van der Duin.