Deel lijsttrekkers wil door met gasloze wijken in Assen: 'Kwestie van handelen'

Ontevredenheid over communicatie

Inwoners van Kloosterveen werden onaangenaam verrast, omdat zij vreesden gedwongen van het gas af te moeten. Later werd dat afgezakt als een 'laatste optie'. Over die communicatie zijn meerdere lijsttrekkers niet te spreken. Onder meer D66 erkent dat mensen het gevoel kregen van 'een stukje dwang'. "Dat had beter kunnen gaan", vindt partijleider Adinda Bornkamp.

Wat SP-kandidaat Bas Ananias betreft is die conclusie nog mild uitgedrukt. "Ik kan me heel goed voorstellen dat de inwoners van Kloosterveen het voelden alsof het door hun strot werd geduwd." De socialist wil dan ook niet dat mensen tegen hun zin worden losgekoppeld van het gas. Wel ziet hij dat iets moet gebeuren, al helemaal nu gas steeds duurder wordt. "Wij spreken mensen waar de gasrekening verzesvoudigd is. Het probleem wordt nu heel individueel aangepakt, terwijl je het collectief op moet lossen."

Urgentie voor duurzamer Assen

Dat er wel degelijk iets moet gebeuren, zijn meerdere partijen het over eens. "Het is niet een kwestie van afwachten, maar handelen", hamert GroenLinks-leider Sjoerd Bakker op actie. Overigens zegt hij dat er nooit sprake is geweest van dwang in Kloosterveen. "Dat was er in het begin niet, en nu ook niet." ChristenUnie-lijsttrekker Bouke Weening zegt op zijn beurt dat 2050 nu eenmaal het jaar is dat heel Nederland van het gas moet zijn. "Er moet dus wat gebeuren. We kunnen wel wachten op een collectief plan, maar in Kloosterveen zijn ook gewoon mogelijkheden."

Bovendien zitten we vanwege de Russische inval in Oekraïne nu 'in een compleet nieuwe situatie', zo geeft Weening aan. Zijn VVD-collega Martin Rasker sluit zich daarbij aan. "We moeten meer zelfvoorzienend zijn qua energie, en niet afhankelijk zijn van andere landen."