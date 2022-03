Twijfels over nieuw openluchtzwembad Assen: 'Hoe hoesten we het geld op?'

Ondanks een onderzoek naar de haalbaarheid van een openluchtzwembad in Assen, zien lang niet alle partijen de komst daarvan zitten. Alleen Stadpartij PLOP, CDA en Assen Centraal zijn wel overtuigd. Dat gaven zij vandaag aan in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat. De tegenstanders hebben vooral zorgen over de kosten, met name voor de bouw en het onderhoud.