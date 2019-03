Financiële problemen: Achilles 1894 wil vlaggenschip per direct uit competitie halen

Deze mededeling deed het bestuur vanavond tijdens de algemene ledenvergadering.De club weet overigens nog niet of het zomaar het 1e elftal, tijdens het seizoen, uit de competitie mag halen. Het zondagteam komt uit in de hoofdklasse A.Achilles 1894 is de oudste club van Drenthe en werd in de roemrijke geschiedenis één keer kampioen van Nederland bij de zondagamateurs. De algehele landstitel in dat seizoen, 1999/2000, ging echter aan de neuzen van de Asser club voorbij. Die ging naar Katwijk.Sinds de zomer van 2016 heeft Achilles 1894 ook een zaterdagteam. In principe werd dat elftal, dat nu uitkomt in de 3e klasse, opgericht ter ondersteuning van het zondagteam. Vanaf nu (of komend seizoen) is dat dus het enige prestatieve team van de club uit Assen.Later meer..