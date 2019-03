'Een nachtzoen van een dementerende is waarom werken in de zorg voldoening geeft'

Berend Bosma deed ooit een opleiding in de zorg, maar maakte die niet af. Uiteindelijk belandde hij in de detailhandel. Hij hopte van contract naar contract en van werkgever naar werkgever. "Maar het was vaak: 'Sorry, Berend. Je doet het prima. Maar het is goedkoper om iemand anders te nemen'."Bosma probeerde een paar jaar geleden al om een baan in de zorg te krijgen. Toen lukte het niet, maar nu wel. Hij werkt drie dagen in de week en gaat één dag in de week naar school.Het valt hem niet mee om in de schoolbankjes te zitten. "Maar ik ben zeker niet de oudste. Die is 61 jaar", zegt de 33-jarige Bosma. Het grootste deel van zijn opleiding brengt hij door in de praktijk: op een afdeling van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe voor zeven dementerenden in Ruinen. Daar helpt hij nu, maar als hij in de zorg gaat werken, is het de bedoeling dat hij in zijn eentje zo'n afdeling runt.Toch ziet hij niet op tegen de werkdruk. "Deze mensen hebben ook rust nodig. En we streven er ook naar om mensen zoveel mogelijk dingen zelf te laten doen. Als je ze voor de spiegel zet, zijn ze vaak prima in staat om zichzelf te wassen", aldus Bosma. Zijn vroegere werk in de handel typeert hij juist als jachtig. "Zelfs in de pauze kon je niet stilzitten. Dan moest je altijd nog helpen aan de kassa als het druk was”, zegt Bosma.Wat hem voldoening geeft, is dat de mensen voor wie hij zorgt de kleine dingen waarderen. Hij refereert aan zijn eerste nachtdienst. "Zelf wist ik ook niet hoe dat precies moest. Dus de vrouw die ik naar bed moest brengen deed haar pyjama aan en gaf me een kus. Dat was een heel bijzonder moment", vertelt Bosma.Bosma schrijft ook regelmatig een blog over zijn werk in de zorg. Dat is te vinden via deze link Beanca Hollander is heel tevreden over haar terugkeer in de zorg. Ze werkte vroeger als kraamverzorgster. Maar toen ze samen met haar man een boerderij kocht, moest ze als boerin aan de bak. De komst van een melkrobot gaf haar weer meer vrije tijd en kon ze toen uiting geven aan haar wens om weer meer voor andere mensen te doen.Ze doet nu een opleiding tot verpleegkundige en werkt een paar dagen in de week bij woonzorgcentrum Mozaïek in Zuidlaren. "Je komt thuis met een heel voldaan gevoel. En ik vind de combinatie van het werken op de boerderij en in de zorg heel leuk. Werkdruk ervaar ik niet zo. Het is wat je zelf aankunt", zegt Hollander.De 'poep' blijft. Want ze gaat van het ruimen van koeienmest naar het verschonen van ouderen. "Maar dat is maar een heel klein onderdeel van de zorg. Het zou jammer zijn als dat een reden is om af te zien van werken in de zorg", aldus Hollander.