Hulpgoederen uit Nieuw-Buinen door onderbuikgevoel niet naar Oekraïense grens: 'Een juiste keuze'

Dat het goed is om op je gevoel af te gaan, daar kunnen Wioletta Schipper-Dawidowska en haar vriendin Nettie inmiddels over meepraten. De inwoners van Nieuw-Buinen zouden vorige week naar de Pools-Oekraïnse grens afreizen om ingezamelde hulpgoederen af te leveren, maar hoe dichter ze bij hun eindbestemming kwamen, hoe meer het onderbuikgevoel begon op te spelen.

"Er gebeurt op dit moment veel in het grensgebied en we kregen signalen dat de plek waar we naartoe zouden gaan onbetrouwbaar was, omdat er helaas ook mensen zijn die misbruik maken van de hulpgoederen die worden geleverd." Ze doelt daarmee op handelaars die de hulpgoederen in handen krijgen, in plaats van mensen met het hart op de juiste plaats. Daarop werd besloten om naar Warschau af te reizen.

Plan B in Warschau

Schipper-Dawidowska is lid van de christelijke gemeente Bijbelgelovigen in Musselkanaal, waar met behulp van andere kerken, scholen in de regio en gevluchte Oekraïners een inzamelactie op touw werd gezet. Voor het vervoer kregen ze hulp uit onverwachte hoek, want Iwona Blecharczek - een Poolse Trucking Girl met een flinke achterban op social media - stelde haar hulp én vrachtwagen kosteloos beschikbaar. En zo werd er donderdag vanuit Nieuw-Buinen koers gezet richting Oekraïne, met een vrachtwagen vol hulppakketten voor jong en oud, waarbij Schipper-Dawidowska en haar vriendin trouw achter Blecharczek aan reden.

Omdat het gevoel over onbetrouwbare hulpverleners gedurende de reis richting de grens met Oekraïne groeide, werd er onderweg overlegd met de kerkgemeenschap, die de Bunermonders en Blecharczek in contact brachten met een kerkgemeenschap in de Poolse hoofdstad, waar Oekraïners met hulp van de kerk ook goederen inzamelden en op de juiste plekken konden laten afleveren. "Dus zijn we naar die kerkgemeenschap in Warschau gegaan." Een juiste keuze, zo bleek. "Die mensen hadden het hart gelukkig wel op de juiste plaats", vertelt Schipper-Dawidowska.

Vrees voor derde wereldoorlog

Zelf woont de Poolse alweer twintig jaar in Nederland, maar ze voelt nog altijd veel binding met haar thuisland. Volgens haar beleven veel Polen de oorlog in hun buurland net zo als veel Nederlanders dat doen en bieden ze hulp waar mogelijk. Toch vreest ze voor situaties die kunnen ontstaan. "Stel als Poetin ook besluit om Polen aan te vallen, dan vallen ze een NAVO-land aan en krijgt Rusland heel Europa achter zich aan. Dan kun je zomaar een derde wereldoorlog krijgen. Er wordt vooral gehoopt dat het niet zover komt."