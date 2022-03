Luister hier live naar FC Emmen - FC Volendam

FC Emmen ontvangt vanavond koploper FC Volendam in stadion De Oude Meerdijk. Na dat duel kunnen de Drenten voor het eerst dit jaar lijstaanvoerder zijn in de Keuken Kampioen Divisie.

Wie had dat gedacht na vijf wedstrijden en een oogst van slechts vier punten. "Ik dacht hier toen nog niet aan", verklaart aanvoerder Jeroen Veldmate. "Pas op twee derde van het seizoen kijk je naar de ranglijst. Dat doen we nu dan ook steeds vaker."

FC Emmen overlegt dit seizoen prima rapportcijfers tegen de tegenstander van vanavond. In twee eerdere confrontaties werd niet verloren. In het bekertoernooi won FC Emmen met 0-3 en de uitwedstrijd in het Kras Stadion werd met 2-2 gelijkgespeeld.