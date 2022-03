Opvang vluchtelingen op schema, maar beddentekort zit mogelijk in de weg

Ook vandaag zijn gemeenten nog druk bezig om opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in kaart te brengen.

Op sommige locaties zitten al vluchtelingen, zoals groepsaccommodatie De Hullen in Roden. Daar zitten sinds afgelopen weekend elf mensen uit Oekraïne. In evenementencentrum de Bonte Wever in Assen zitten sinds eind vorige week twintig vluchtelingen. In de gemeente Borger-Odoorn kunnen zestig mensen uit Oekraïne terecht in stacaravans op een vakantiepark.

Puzzel

Zowel de gemeente Noordenveld als de gemeente Assen is nog op zoek naar grotere locaties. "Maar dat is nog een puzzel", zegt Laura van Zon van de gemeente Noordenveld. "We zijn met meerdere partijen in gesprek. Sommige locaties kunnen voor langere termijn opvang bieden, andere maar voor een korte termijn."

Drenthe moet, net als alle andere provincies in Nederland, op zoek naar opvangmogelijkheden om op korte termijn duizend vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De gemeente Midden-Drenthe, Meppel, Hoogeveen, Tynaarlo en Emmen maakten de opvanglocaties vorige week al bekend.

Duizend opvangplekken gehaald

'We liggen op schema", zegt Bart Raaijmakers van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). "Na volgend weekend hebben we waarschijnlijk de gevraagde duizend opvangplekken gereed." Raaijmakers houdt een slag om de arm, want een tekort aan bedden kan de opvang nog in de weg zitten.

"Er is een landelijk beddentekort. We hebben een groot gedeelte geleend van Defensie, maar we hebben ook bedden aangekocht en daarnaast huren we bedden. Als alle partijen op tijd leveren dan komt het goed", zegt Raaijmakers.

Beddenverhuurbedrijven staan voor uitdaging

De VRD huurt de bedden van een landelijk bedrijf: Beddenverhuur Nederland. Eigenaar Boy van Ravels bevestigt dat het enorm druk en hectisch is. Meerdere veiligheidsregio's en gemeenten hebben bij zijn bedrijf bedden gehuurd. Van Ravels verhuurt normaal aan festivals. "Dan praat je over enkele honderden bedden. Nu ligt er een landelijke vraag om op korte termijn vijftigduizend bedden te leveren. We zijn met maar drie beddenverhuurbedrijven in Nederland, dus dan snap je dat het een enorme uitdaging is." Overigens zijn niet alleen bedden een probleem, ook bedden- en linnengoed is schaars.