Oud-eigenaar vispandje in Assen wil geld zien van de gemeente

De vroegere eigenaren van het vispandje aan de Brink in Assen hebben zich beklaagd bij de gemeente. Het pand is na de verkoop gesloopt, op de voorgevel na. En dat was bij de verkoop van het pand duidelijk niet de bedoeling, zeggen de oud-eigenaren.

Het pand in de Asser binnenstad is een monument en mag dus niet zomaar gesloopt worden, zeggen zij. Volgens hen is daar nooit vergunning voor verleend.

Vispandje historische plek

In het pand in de binnenstad zat jarenlang de vishandel Joling. De dochters van het gezin Joling erfden het karakteristieke pand, dat in slechte staat was. Volgens hen verbood de gemeente om het pand grotendeels te slopen en alleen de voorgevel te laten staan. Omdat de gemeente Assen plannen voor nieuw gebruik van het pand telkens afwees, hebben de dochters het gebouw verkocht. Voor een veel te lage prijs, vinden zij nu, omdat renovatie van het pand veel te duur zou zijn.

Zo zou het volgens de gemeente niet kunnen om een appartement boven het pand te maken en het uit te breiden om meer ruimte te hebben. De nieuwe eigenaar is ook van plan een appartement te bouwen boven de toekomstige winkel.

Daarom baalt de familie er nu van dat de nieuwe eigenaar het pand wel tegen de vlakte heeft gewerkt - op de voorgevel na - terwijl zij daar nooit toestemming voor kregen. Bovendien zou bij de sloop asbest uit het pand niet op de goede manier zijn afgevoerd.

Daarnaast heeft de gemeente 40.000 euro subsidie gegeven voor de aankoop en opknapbeurt van het pand, terwijl de vorige eigenaren op niet meer dan 5.000 tot 10.000 euro konden rekenen voor een opknapbeurt.