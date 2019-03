Stakende onderwijzers in Emmen krijgen geen salaris

VVD-raadslid Margaret Smit stelde vragen over de onderwijsstaking aan het college. Ze wees er fijntjes op dat Wanders in zijn vorige rol als fractievoorzitter van de PvdA juist wilde dat de stakende leerkrachten wél salaris zouden krijgen.Wanders: “Dat klopt, dat kan ik me herinneren, maar dat was destijds een andere situatie. Het ging toen om een veel breder gedragen actie, die ook door de onderwijsinstellingen werd gesteund. Nu zijn het vooral individuele afwegingen en vinden we als college dat we die dag het salaris niet moeten betalen.”