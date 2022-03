Praot Drents Met Mij met FC Emmen-keeperstrainer Richard Moes

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een derde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt.

Richard Moes, keeperstrainer FC Emmen

"As het slecht giet, dan kriej de baord erof. As het goed giet, dan hangt ze je um de nek." FC Emmen-keeperstrainer Richard Moes kan niet deur het centrum van Emmen, zunder dat e anspreuken wordt.

Richard kek bij een keeper naor uutstraling, beleving en lichaamstaol. "Veur mij is het hiel snel dudelijk of het een goeie keeper is of niet."

Noord-Slien

"Je huuft gien kraant te hebben bij oes, want je weet alles direct." Richard is lid van de schutters op Noord-Slien. Dat heurt zo bij de mannen, zeg e. En ze hebt het maor wát gezellig met mekaar!

Richard is verknocht an FC Emmen, maor "Ik stao nog steeds open veur Ajax, PSV of Feyenoord, maor het zul mij wal gruwelijk zeer doen."

Drents praoten