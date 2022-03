Henk Kuipers: ‘Tien jaar cel! Ik dacht dat ik iemand had vermoord’

De straf van tien jaar cel die Henk Kuipers als oud-captain van motorclub No Surrender in 2020 van de rechtbank in Groningen kreeg, kwam hard binnen. Dat zei hij vandaag op de eerste zittingsdag van het hoger beroep tegen hem en drie medeverdachten bij het gerechtshof in Leeuwarden. "Tien jaar cel! Ik dacht dat ik iemand had vermoord."

De 57-jarige Emmenaar blijft erbij dat hij geen misdrijven heeft gepleegd. Alles valt anders uit te leggen, vindt de oud-captain van de inmiddels verboden motorclub. Daarom is hij ook in hoger beroep gegaan. Kuipers zit sinds zijn veroordeling in de gevangenis. Ook daarvoor zat hij zo'n anderhalf jaar in voorarrest.

Kuipers stelt ook dat het Openbaar Ministerie (OM) veel te zwaar tilt aan de zaak. Justitie verwijt hem onder meer dat hij mensen heeft afgeperst, mishandeld en valsheid in geschrifte heeft gepleegd. De man stond volgens het OM aan het roer van een motorclub die zich bezighield met criminele activiteiten.

Otto: 'Vriendenclubje van dertig man'

In 2014 startte justitie een onderzoek naar mogelijke illegale praktijken binnen No Surrender. Kuipers werd vier jaar lang telefonisch afgeluisterd en in de bestuurskamer (membersroom) hing in het geheim afluisterapparatuur.

No Surrender werd in 2013 opgericht door Klaas Otto (54) uit Bergen op Zoom. Die stopte in 2016 als 'Generaal' van de club, omdat hij het niet verteerde dat er binnen de motorclub steeds meer 'doorgesnoven' en 'ladderzatte' leden rondliepen, zoals hij het zelf verwoordde. "Ik vond dat geen visitekaartje voor de club", aldus Otto vandaag bij het gerechtshof in Leeuwarden.

De Noord-Brabander herkende zich naar eigen zeggen niet meer in de doelstelling van de club. Otto: "Het was eerst een vriendenclubje van zo'n dertig man." No Surrender groeide uit tot zo'n zevenhonderd leden, met verschillende afdelingen in Nederland en in het buitenland.

Tussenpersoon voor zakenman

Een klein deel van de vele tapgesprekken werd bij het hof beluisterd. Hierop waren gesprekken te horen die Kuipers en de bevriende Friese zakenman Fred W. (63) hadden met enkele ondernemers, die nog facturen hadden te betalen. Kuipers trad naar eigen zeggen op als een tussenpersoon "om het geld te incasseren". Dit ging gepaard met woorden, die als dreigend kunnen worden opgevat. Kuipers: "Het is maar net hoe je die uitlegt."

De Friese zakenman vecht vandaag ook zijn straf aan die hij in 2020 kreeg opgelegd voor afpersing en vervalsing van geschrifte. Hij vervalste een loonstrookje, waarmee Henk Kuipers een woning kon regelen.

Nog drie verdachten