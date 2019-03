Boze leraren lopen protestmars door Assen

"Ik vind het belangrijk dat jonge mensen het onderwijs ingaan", zegt Bas Mulder, docent Duits op het Dr. Nassau College. "Maar daarvoor moet het beroep van leraar aantrekkelijk worden gemaakt en dat is het nu absoluut niet."Samen met de andere actievoerders bracht Mulder een 'boosdoos' vol werkfrustraties naar gedeputeerde Cees Bijl op het provinciehuis. Die kon weinig betekenen voor de leraren, want extra geld moet uit Den Haag komen.Dat geld is volgens Mulder niet direct nodig voor een verhoging van het salaris, maar vooral voor extra mensen. "De werkdruk is veel te hoog. Een op de vier mensen in het onderwijs heeft burn-out klachten. Dat is meer dan in welke beroepsgroep dan ook in Nederland. Zeker voor jonge mensen is het zwaar om in het beroep te starten. Door de vele vergaderingen en oudergesprekken hebben leraren amper tijd om lessen goed voor te bereiden."Vrijdag volgt de grote landelijke onderwijsstaking. Daaraan doen leraren uit alle takken van het onderwijs mee. Volgens Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond is de actiebereidheid in het basisonderwijs enorm. "Daar zijn ze inmiddels gewend om actie te voeren. In het voortgezet onderwijs is de bereidheid wat lager, in het beroepsonderwijs is die er bijna niet, maar op de universiteiten is de bereidheid weer erg groot."