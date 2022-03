Praot Drents Met Mij met zanger, tekstschrijver en product Egbert Meyers

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een derde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt.

Egbert Meyers

Meyers is opgruid op een boerenbedrief in Grol. Der woonden aordig wat femilieleden in datzölfde hoes. "Ik zul niet weten waor as iederiene bleef as we hen berre gungen". En 'iederiene' dat waren dan zien opa en opoe, zien oom Bart (die vrogger polio had har), zien tante, zien zuster en zien vao en moe. Meyers was een speuls en dreumerig jonkie, hie zag alle veugels vliegen aj zien vao geleuven mugt.

"Meziek was der altied. Mien vao was as jongste lid bij de oprichting van Crescendo in Grol in 1924. Mien vao en mien moe hadden prachtige zangstemmen en zungen bij het koor in Grol"

Toen e een jaor of negen was kreeg e van zien opa op zien verjaordag een accordeon. Hie gung op accordeonles. Maor toen Johan Derksen bij hum in de klas kwam leerd'e country-, blues- en folkmeziek kennen. Meyers wus niet wat hum overkwam. Oeteindelijk weur de accordeon dan ok inruild veur een gitaar.

Wark

Meyers hef een jaor of vieftien in de gezondsheidszörg warkt. In 1989 weur e vraogd um streektaolfunctionaris te worden bij stichting Drentse Taol en dat hef e dartien jaor daon.

"Ik heb wal altied meziek maakt, ik trad in het hiele laand op. In 2002 bin'k veur het eerst vraogd um naor Amerika te kommen. Dat was een ongeleufelijk mooie ervaoring. Het was een warm bad waor ik in kwam. Ik zat in Austin (Texas) in het walhalla van de meziek en vuulde mij 'one of the guys'."