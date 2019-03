Schuurwoningen Schelfhorst mogen komen, ondanks bezwaar omwonenden

Het gaat om het stuk grond van camping Schelfhorst naast natuurgebied De Onlanden. Hier zouden ooit 75 recreatiewoningen worden gebouwd, maar dat ging wegens een gebrek aan belangstelling niet door . Vorig jaar diende architect Cor Kalfsbeek een plan in om tien villa's te bouwen in het gebied, die goed passen in het landschap. De woningen moeten verschillend zijn, mogen geen invloed hebben op de omgeving en zijn energieneutraal.De twee families die bezwaar maken tegen het plan zouden liever een natuurgebied zien op de voormalige camping Schelfhorst. De bezwaarmakers zijn onder andere bang voor verkeersoverlast. Verder vrezen ze dat het nieuwe woongebied een verkapt bedrijvenpark wordt. "Waarom hebben de woningen anders vier parkeerplaatsen nodig?", vraagt jurist Ken Noteboom zich af, die het woord voert namens de twee families.Het betoog van Noteboom mocht niet baten. ​Alleen GroenLinks en één lid van Gemeentebelangen stemmen tegen. GroenLinks is bang voor precedentwerking. "Straks wil men van een kassencomplex ook een woonpark maken", aldus GL-raadslid Stien Veenstra. De PvdA had liever meer betaalbare woningen gezien, maar stemt wel voor het voorstel.Ook de andere politieke partijen zijn voor de komst van tien schuurwoningen bij Paterswolde en stemmen voor de wijziging van het bestemmingsplan en de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan.