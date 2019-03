Jubileumjaar wordt dramatisch jaar voor Achilles 1894

Financiële problemen: Achilles 1894 gaat stoppen met vlaggenschip​

Dat maakte het bestuur vanavond bekend tijdens de algemene ledenvergadering. Financiële malheur, de club heeft een tekort/schuld van zo'n 115.000 euro opgebouwd sinds 2016, liggen aan de beslissing ten grondslag.Achilles 1894 is van origine een echte zondagclub die in de jaren voor de oorlog, samen met Be Quick 1887, de dienst uitmaakte in het noorden. De Asser club werd voor de Tweede Wereldoorlog elf keer noordelijk kampioen en liet daarmee bijvoorbeeld SC Heerenveen achter zich. Be Quick 1887 behaalde de meeste titels, namelijk 18.Het resultaat waar de club het meest trots op is, werd behaald in het seizoen 1938/39. De club veroverde toen tegen en in Heerenveen (dat speelde met een jonge Abe Lenstra in de gelederen) de noordelijke titel en mocht daarom in de strijd om het landskampioenschap spelen tegen de kampioenen uit andere regio's. Achilles eindigde op de vijfde en laatste plaats in die strijd achter Ajax, DWS, NEC en EVV. Het was tot de promotie van FC Emmen naar de Eredivisie in 2018 het enige seizoen met een club uit Drenthe in een competitie om het Nederlandse kampioenschap.In de andere tien seizoenen dat Achilles kampioen van het noorden werd, mocht de kampioen van deze klasse nog niet deelnemen aan de competitie voor de landstitel. Na de Tweede Wereldoorlog en met de invoering van het betaalde voetbal verdween Achilles uit de hoogste divisies van het voetbal.Ook het seizoen 1999/2000 was voor Achilles een topseizoen waarin het drie prijzen in de wacht sleepte: Achilles, met Ron Jans als hoofdtrainer, werd kampioen van de Zondag Hoofdklasse C, won opnieuw de Noordelijke districtsbeker en werd kampioen van Nederland bij de zondagsamateurs. De algehele amateurtitel ging echter naar vv Katwijk.In het grote KNVB-bekertoernooi wist Achilles twee keer een profclub uit te schakelen in de eerste ronde. In 1989 won Achilles na strafschoppen van SC Cambuur en in 1990 met 2-1 van RBC Roosendaal.Kort na het behalen van de zondagtitel in 2000 droomde men binnen Achilles 1894 van profvoetbal. Met name geldschieter Ziengs had grootse plannen en had zelfs tekeningen van een stadion voor zo'n 16.000 toeschouwers klaar. Er werden dure spelers gehaald en Piet Schrijvers werd aangesteld als trainer. Het liep allemaal anders. Onenigheid over de visie leidden tot het vertrek van het geldschieter Ziengs en het bestuur. De club moest weer van de leden worden. Er heerste een gapend gat tussen de eerste selectie en de rest van de vereniging. De club gleed het seizoen 2006/2007 zelfs af naar de 2e klasse.Met veelal eigen spelers, aangevuld met regionaal talent (en in ieder geval met veel minder financiële middelen) krabbelde Achilles 1894 weer op en speelt het van de laatste vijf seizoenen alweer vier in de hoofdklasse. Het afgelopen seizoen was de ploeg van trainer Paul Weerman dichtbij promotie naar de 3e divisie. Dit jaar gaat het een stuk minder en staat de ploeg onder de degradatiestreep.