Strijdlustig Hurry-Up ook uit beker

Op maandag reisde Hurry-Up al af naar het Zuiden. De ploeg, die geen rol van betekenis meer speelt in de BENE-League, had haar zinnen gezet op de overgebleven mogelijkheid op succes.In Sittard speelden de oranjehemden voor rust erg zuinig. Na 4-1 schoot Sven Suton Hurry-Up op gelijke hoogte (5-5). In het vervolg verrichte René de Knegt meerdere stops en bepaalde Tommie Falke, evenals René Jaspers goed voor vijf treffers, de ruststand op 9-8.Ook in het derde kwartier van het duel hield Hurry-Up zicht op resultaat in Zuid-Limburg. Door het missen van een aantal goede schotkansen sloeg LIONS een gaatje (21-16).Ronald Suelmann tekende twee minuten voor tijd, met een knappe lob vanuit de rechterhoek, nog voor de 23-21. Met twee doelpunten op rij gooide Ivar Stavast het bekertreffen op slot.Door de nederlaag rest voor Hurry-Up de strijd om lijfsbehoud. In de lente treft de formatie van Tim Remer, die in het nieuwe seizoen zijn comeback als speler wil maken, de runner-up uit de eredivisie: Hellas uit Den Haag.