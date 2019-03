Raad van State beslist binnen zes weken over bouw zeventig huizen Oosterveld

De Raad van State beslist binnen zes weken of in de nieuwe wijk Oosterveld in Norg zeventig nieuwe huizen gebouwd mogen worden. Er was protest tegen aangetekend door de verenigingen Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000.

De gemeente Noordenveld gaf al een vergunning voor zes van de geplande woningen. Er zijn plannen voor tweekappers, vrijstaande woningen en rijtjeshuizen. Heijmans Woningbouw Noord bouwt 26 woningen en de gemeente wil ook zelf een aantal vrijstaande woningen neerzetten. Daarnaast moeten er nog acht woningen komen die particulieren gezamenlijk gaan bouwen.Johan Kasper van Groen Noordenveld denkt dat de meeste huizen overbodig zijn. ‘’Een derde van Norg is boven de 65 jaar’’, zegt hij. Hij denkt dat er alleen behoefte is aan sociale en seniorenwoningen in Noordenveld.De advocaat van de gemeente, Robert van der Velde, is het daar niet mee eens. "Dat van die vergrijzing klopt. Maar 55-plussers willen niet allemaal naar een seniorenappartement."Groen Noordenveld vindt dat de gemeente had moeten onderzoeken wat de bouw betekent voor de vleermuizen die in een oude Duitse bunker huizen. Volgens de gemeente staat die bunker echter op 700 meter afstand en heeft woningbouw geen gevolgen voor de beschermde dieren.De komst van woningbouw houdt Norg al ruim vijftien jaar bezig. De Vereniging Natuurlijk Norg 2000 stak meer dan tien jaar geleden al eens een spaak in het wiel van de uitbreidingswensen van Dorpsbelangen Norg.Toen er in 2010 opnieuw een woningbouwplan op tafel kwam, was er weer verzet. Maar uiteindelijk zette de gemeenteraad van Noordenveld drie jaar geleden het licht op groen voor het plan Oosterveld.Noordenveld is van plan om in de toekomst 220 woningen te bouwen in het gebied. Daarvoor moeten nog verdere plannen worden uitgewerkt.Voorzieningenrechter Rosa Uylenburg trekt zo'n zes weken uit voor een definitieve beslissing.