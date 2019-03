Wat nu KNVB? Hopen op sportieve plicht van Achilles 1894 of uit de competitie halen?

Financiële problemen: Achilles 1894 gaat stoppen met vlaggenschip

we gaan volle bak tegen Hoogeveen en laten koploper SDO winnen, zodat in ieder geval Hoogeveen geen kampioen wordt. speler Achilles 1894

Jubileumjaar wordt dramatisch jaar voor Achilles 1894

Meteen na de mededeling van het bestuur waren de spelers van Achilles 1894 nog strijdbaar. "We maken het seizoen af en zorgen ervoor dat we in het laatste jaar van het bestaan van zondag 1 niet degraderen." Een paar uur later is de stemming echter wel omgeslagen. De motivatie is ver te zoeken."Ik heb persoonlijk weinig trek om nog door te spelen", aldus een speler die anoniem wil blijven. "Of we gaan volle bak tegen Hoogeveen en laten koploper SDO winnen, zodat in ieder geval Hoogeveen geen kampioen wordt. Dat hoor je inmiddels ook al in de groep."Morgen neemt Achilles 1894 contact op met de KNVB of de bond ermee instemt dat de club uit Assen het seizoen, voor spek en bonen, gaat afmaken. Donderdagavond komt de formatie van trainer Paul Weerman weer bij elkaar om te kijken hoe het nu verder moet.Feit is wel dat Achilles 1894 in de strijd om het kampioenschap (en ook tegen degradatie) een bepalende rol kan hebben. Van de top 4 speelt de Asser club nog tegen SDO, DEM en Hoogeveen.