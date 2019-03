Teleurgestelde trainer Achilles 1894: Leegloop dreigt

Financiële problemen: Achilles 1894 gaat stoppen met vlaggenschip

Jubileumjaar wordt dramatisch jaar voor Achilles 1894

Wat nu KNVB? Hopen op sportieve plicht van Achilles 1894 of uit de competitie halen?

"Dit is een trieste dag", zegt trainer Paul Weerman van de zondag hoofdklasser. "Het is altijd een club met ambitie geweest. Maar dit is niet des Achilles."Een uur voordat het nieuws bekend werd gemaakt aan de leden, werden de spelers en de technische staf gisteravond op de hoogte gebracht. "We wisten dat er iets speelde. Maar er kwamen steeds andere verhalen vanuit het bestuur, waarbij het zondagvoetbal zou doorgaan. Gisteravond kregen we echter de mededeling dat het bestuur met de rug tegen de muur stond. De bestuursleden zeggen dat ze geen andere keuze dan deze hebben", aldus een teleurgestelde Weerman.Voor de spelers is het volgens de trainer een grote klap. "Veel jongens spelen van kinds af aan bij Achilles 1894. Ze krijgen allemaal de keus: of aansluiten bij de zaterdagtak of hun heil ergens anders zoeken. Ik denk dat aantal spelers op een hoger niveau moet spelen dan zaterdag derde klasse." De Achilles-trainer verwacht een leegloop.Zelf heeft Weerman nog een contract voor anderhalf seizoen. "Ik ben in principe nog in dienst van Achilles 1894. De club is niet failliet en blijft bestaan. Ik moet maar afwachten hoe het bestuur dit wil oplossen. Maar het doet me wel wat. Ik heb hier mooie tijden gekend als speler en als trainer. Daarnaast heb ik dit ook bij WKE meegemaakt. Nu zijn we drie jaar verder en gebeurt het me opnieuw."Of Achilles 1894 het seizoen afmaakt, is volgens Weerman nog niet helemaal duidelijk. "Dat ligt aan de KNVB. Het bestuur van Achilles wil het seizoen afmaken. Maar niemand van ons heeft daar nog zin in. We spelen nergens meer voor, de ambitie en drive zijn weg. Als wij nog voor spek en bonen meedoen in de hoofdklasse, hoe competitief ben je nog tegen anders clubs? Voor ons is presteren niet meer van belang, maar voor de tegenstanders wel. De KNVB zal hierover wel snel met duidelijkheid komen."