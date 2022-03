Dodenherdenking Kamp Westerbork gaat door: 'Onze opdracht is herinneren en herdenken, juist nu'

Na twee jaar herdenken in alternatieve vorm vindt er op 4 mei weer een dodenherdenking mét bezoekers plaats op het voormalige kampterrein van Kamp Westerbork. Dat maakte Herinneringscentrum Kamp Westerbork vandaag bekend. In de afgelopen twee jaar mocht er vanwege de coronamaatregelen geen publiek bij zijn.

"Onze opdracht is herinneren en herdenken, juist nu. Dat hebben we twee jaar niet kunnen doen zoals we dat graag hadden gewild", zegt directeur Gerdien Verschoor. "Het is, voor ons, maar ook voor de overlevenden, nabestaanden en andere betrokkenen wezenlijk dat we nu weer samen kunnen komen om stil te staan bij de slachtoffers van de Holocaust en de gevolgen van oorlog."

In het programma spelen ook dit jaar kampoverlevenden en jongere generaties een belangrijke rol. Het herdenkingsprogramma begint op 4 mei begint om 19.00 uur met een stille tocht en is vrij toegankelijk. Het gebeuren is live te volgen via RTV Drenthe.

Holocaustoverlevenden aan het woord

Een van de sprekers is holocaustoverlevende Ronald Waterman. Hij kwam in 1943 op 8-jarige leeftijd met zijn ouders in kamp Westerbork terecht. Op 4 september 1944 werd het gezin gedeporteerd naar Theresienstadt, waar Waterman ondanks de erbarmelijke omstandigheden de Tweede Wereldoorlog overleefde. Na de oorlog verzweeg hij zijn Joodse identiteit lange tijd, uit angst voor antisemitisme.

Ook Zoni Weisz (1937) spreekt met zijn kleindochter Nathalie over de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog op jongere generaties. Weisz komt uit een Sinti-familie en trok voor de oorlog, net als veel andere Sinti, door Nederland. Zijn gezin werd in mei 1944 opgepakt en naar kamp Westerbork gebracht, zonder hem. Hij zag op het station van Assen de deportatietrein met zijn familie naar Auschwitz-Birkenau vertrekken.

Muziek en poëzie