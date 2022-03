Wandelknooppunten moeten Drenthe op de kaart zetten als wandelprovincie

Drenthe staat bekend als fietsprovincie, maar in de reputatie als wandelprovincie valt er nog winst te behalen. Om die reden wordt er momenteel hard gewerkt aan een wandelknooppuntennetwerk door de hele provincie. In meerdere gemeenten zijn de knooppunten er al of wordt er gewerkt aan de realisatie ervan.

Luc Schepers draagt daar zijn steentje aan bij. Hij is betrokken bij de totstandkoming van de netwerken in Aa en Hunze, Emmen en Tynaarlo. Op de koop toe is hij ook de padcoördinator van het Drenthepad en neemt hij het onderhoud van een deel van het Pieterpad in Drenthe voor zijn rekening. "Drenthe biedt als wandelprovincie giga veel mogelijkheden. Tot voor kort was er sprake van weinig structuur en daar maken we nu werk van."

Of Schepers bevangen is door het wandelvirus? Dat kun je wel stellen op basis van zijn staat van dienst. De liefde voor natuur zit diep, vertelt hij. Wil je die schoonheid beleven? Dan kan het aantrekken van wandelschoenen al snel uitkomst bieden, zo zegt hij. "Wandelen gaat trager dan fietsen, waardoor je veel meer om je heen ziet." Als gewezen natuur- en landschapsfotograaf is dat praktisch een must.

Pieterpad

Zijn wandelervaringen hebben hem aan het denken gezet om de wandelmogelijkheden in Drenthe nog aantrekkelijker te maken. Een aantal jaren geleden trad hij toe tot het team van vijftien vrijwilligers dat het Drenthepad (een 330 kilometer lange rondgang door de provincie) onderhoudt.

Twee jaar geleden nam hij het stokje van padcoördinator over van Nico Visser. "Tussen Anderen en Zuidlaren doe ik mijn best om mensen letterlijk op het goede pad te houden", lacht hij.

Dorpsommetjes

De uitrol van de wandelnetwerken in de gemeenten Emmen, Tynaarlo en Aa en Hunze is daar ook bij gekomen. Namens het Recreatieschap Drenthe heeft Schepers die taak op zich genomen. "In de gemeente Aa en Hunze ligt een concept voor het netwerk klaar. Binnenkort gaan wij met grondeigenaren om tafel.

In Tynaarlo en Emmen benaderen we de dorpen om de lokale ommetjes zoveel mogelijk in kaart te brengen. Het is de bedoeling om het netwerk zoveel mogelijk aan te laten sluiten op deze wandelingen." In Emmen voelt het voor de Roldenaar een beetje als thuiskomen. "Ik ben geboren in Klazienaveen en getogen in Emmen", legt hij uit

Kansen

De provincie wil hier echt een slag slaan en geeft gas wat betreft de knooppunten. "Aanvankelijk werd er gemikt op 2025, maar de wens is dat volgend jaar het volledige netwerk is Drenthe is uitgerold."

Zowel toeristisch als economisch liggen daar kansen voor Drenthe, denkt Schepers. Het idee is om meer toeristen aan te trekken, zodat ondernemers profiteren. "Elk dorp heeft wel een hotel, bed and breakfast of horecazaak. Ondernemers haken er zelf ook op in. Een hoteleigenaar in Odoorn heeft zelf wandelingen voor zijn gasten uitgezet op basis van het regionale netwerk."

Drenthepad vijftig jaar