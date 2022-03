Herzlich wilkommen auf uns Drents terrasje

In een zaaltje in de Bonte Wever in Assen kijken dertig nieuwsgierige ogen naar Karin Lubs. De vijftien cursisten werken allemaal in het toerisme en krijgen van haar een cursus Duits. "Die Duitser is jullie intens dankbaar dat jullie dit gaan proberen", spreekt ze haar cursisten moed in.

"Ik probeer ze te leren waar de Duitser blij van wordt. En een van die dingen is als je Duits tegen ze praat. En het andere is dat Nederlanders Duits vaak moeilijk vinden. Die denken alleen aan die naamvallen. Ik wil duidelijk maken dat het daar niet per se om draait."

De cursus in de Bonte Wever is er een van een serie, die wordt georganiseerd door Marketing Drenthe. Het is daarbij volgens Jan Willem Melisse van Marketing Drenthe belangrijk dat alle horecamedewerkers in de regio relatief goed Duits praten. "Het is één gebied, één provincie. Daarin willen we één verhaal vertellen. Daar hoort Duits praten zeker bij."