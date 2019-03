Tweetal rijdt met breekijzers door Westerbork

Politie Assen hield vannacht twee verdachte personen aan de Hoofdstraat in Westerbork staande (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

De politie heeft vannacht een melding gekregen van twee verdachte mensen in de Hoofdstraat in Westerbork. "Vermoedelijk is door de melder een inbraak voorkomen", aldus de politie.