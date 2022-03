In hoger beroep opnieuw tot twaalf jaar cel geëist in No Surrender-zaak

Tegen oud No-Surrender-captain Henk Kuipers (57) uit Emmen is (opnieuw) tot twaalf jaar cel geëist voor onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie en verschillende gewelds- en vermogensdelicten.

Twee andere oud-leiders van de motorclub, Klaas Otto (54) en Rico R. (45), hoorden dertig maanden en vier jaar tegen zich eisen. De eis is gelijk aan de strafeisen in 2020.

De rechtbank in Groningen veroordeelde Kuipers uiteindelijk tot tien jaar cel. De voormalige leiders uit Brabant en Zeeuws-Vlaanderen kregen toen dertig maanden en vier jaar cel opgelegd. De heren gingen in hoger beroep, omdat zij vinden dat het Openbaar Ministerie (OM) de plank volledig missloeg. Het hoger beroep diende vandaag. Van criminele activiteiten als internationale drugshandel was geen sprake, zeiden ze tegen het hof in Leeuwarden. Ook het geweld dat binnen de club zou zijn gepleegd, is nooit gebeurd. De zakenman Fred W. zou voor het inzetten van Kuipers voor zijn incassopraktijken een celstraf van drie jaar moeten uitzitten

Verdienmodel

Volgens het OM moesten de leden de door hen zelf aangeschafte hesjes afstaan en een boete van 5000 euro betalen. De aanklaagster noemde deze werkwijze een verdienmodel voor de club. Bij de mishandeling in de memberroom van de club waren volgen het OM altijd meerdere No Surrenderleden aanwezig die niet ingrepen. De mishandelingen leidden wel eens tot botbreuken en verbrijzeling van botten. Het OM tilt er zwaar aan dat de clubleden vrijwel nooit de kans kregen om vrijwillig de club te verlaten.

"Een cultuur van wetteloosheid en geweld. De overheid werd buiten de deur gehouden", zei de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep). Volgens het OM heerste binnen de motorclub een strakke hiërarchie met eigen regels. Ze moesten zwijgen over wat binnen de club gebeurde. Leden die zich hier niet aan hielden, werd met harde hand de club uitgezet. De oud-leiders spraken deze zogeheten 'bad standing' met klem tegen.

Volgens het OM hadden de oud-bestuurders de leiding over een organisatie die zich bezighield met drugs- en geweldsdelicten. Waarbij Otto als enige de functie van 'generaal' bekleedde en Kuipers en R. waren captains. Hier was ook de rechterhand van Kuipers bij betrokken, Theo ten V. uit Klazienaveen. Die kreeg in 2020 vier jaar cel opgelegd en ging als enige kopstuk van de motorclub niet in hoger beroep.

Kuipers opvolger Otto

No Surrender werd in 2013 door Klaas Otto opgericht. De motorclub telde in het begin dertig leden en groeide uit tot een organisatie van zevenhonderd leden met verschillende afdelingen in Nederland en in het buitenland. Otto stapte in 2016 uit de club. Henk Kuipers was vanaf die tijd de meest belangrijke man, in elk geval van de afdeling in Noord-Nederland. In 2014 startte justitie een onderzoek naar mogelijke misstanden binnen de motorclub. In 2017 deed politie een inval.