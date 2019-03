Bezwaren tegen afslag N34 bij Odoorn-Noord van tafel geveegd

Volgens tegenstanders zijn er juist veel betere alternatieven dan het opheffen van die aansluiting. De bestuursrechter ging alleen niet in op de bezwaren en alternatieven. Reden? De bezwaarmakers zijn, zoals dat officieel heet, 'om formele redenen niet-ontvankelijk'.Een van de bezwaarmakers woont namelijk in 't Haantje. Volgens de Raad van State woont hij op vijf kilometer afstand van de weg en wordt hij dus niet als belanghebbende gezien. Die afstand is zo groot, dat de bezwaarmaker onmogelijk nog last van het verkeer van de nieuwe afslag kan hebben, redeneert de bestuursrechter.De Stichting Veilig Emmen-Noord werd niet ontvankelijk verklaard omdat die geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan had ingediend bij de gemeente Borger-Odoorn. En dan kun je dus ook geen beroep instellen bij de Raad van State.